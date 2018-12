Einzelhandel Warum Mobile Payment in Deutschland kaum voran kommt

Dabei muss es gar nicht das Smartphone sein, das die Zahlung per App freigibt. Der US-Hersteller Garmin von Navigationsgeräten und GPS-Sportuhren hat in drei seiner Modelle für eine besonders breite Gruppe an Hobbysportlern die Bezahlfunktion Garmin-Pay integriert. In der App zur Uhr werden die Bezahldaten für die Kreditkarten hinterlegt, an der Kasse – die die entsprechende Auslesetechnik natürlich vorhalten muss – bestätigt der Kunde per Eingabe einer Pin die Zahlung, nachdem er den Arm nah genug an das Lesegerät gehalten hat.



Noch liegen für dieses 2018 gestartete Angebot keine Nutzungszahlen vor. Für Käsehändler Körner steht jedoch eines fest: Wenn die Kunden mit der Uhr am Arm zahlen wollen, dann wird er die Technik dafür zur Verfügung stellen. Und sei es nur für vier Scheiben Gouda.