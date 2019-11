Einzelhandel: Kartellamt prüft Verkauf von Real-Märkten an Edeka bis Ende Februar

Erst wenn das Bundeskartellamt seine Prüfungen beendet habe, „können wir verbindlich klären, welche Märkte an welche Händler abgegeben werden und welche bei Real bleiben“, hatte Metro-Chef Koch in einem Brief an die Real-Mitarbeiter erklärt. Arbeitnehmervertreter hatten immer wieder betont, die Beschäftigten bräuchten endlich Klarheit über ihre Zukunft.