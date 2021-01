Einzelhandel Nach Veto-Drohung: Kanadier und Carrefour beenden Übernahmegespräche

Alimentation Couche-Tard hat sich in den vergangenen Jahren durch Zukäufe stetig vergrößert – zuerst in Kanada, später in den USA. Seit 2012 ist das Unternehmen in Europa vertreten. Eine Übernahme von Carrefour hätte Couche-Tards Präsenz in Europa sowie Südamerika erhöht. Carrefour betreibt allein in Europa 2800 Supermärkte sowie gut 700 großflächige Einkaufsmärkte.