Einzelhandel: Rewe will Filialen des Einzelhändlers Real übernehmen

Der Kölner Einzelhandelsriese Rewe will einige Filialen des Konkurrenten Real übernehmen. Rewe meldete entsprechende Pläne zur Prüfung beim Bundeskartellamt an, wie die Wettbewerbshüter am Freitag auf ihrer Internet-Seite mitteilten. Rewe habe weniger als 20 der Real-Märkte im Visier, hieß es dazu bei dem Kölner Unternehmen.