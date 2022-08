Einzelhandel: Schlussverkauf bei H&M und Ikea in Russland

H&M hat am Dienstag lediglich erklärt, 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden von dem Rückzug des Unternehmens aus Russland betroffen sein. Ikea sagte im Juni, viele würden ihren Arbeitsplatz verlieren, und versprach, die Löhne ein halbes Jahr weiter zu bezahlen. In dieser Woche gab Ikea an, 15.000 Beschäftigte in Belarus und Russland zu haben. Für vier Möbelfabriken in Russland würden Käufer gesucht, hieß es im Juni, Einkaufs- und Logistikzentren in Moskau und Minsk geschlossen.