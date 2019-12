Einzelhandel So will Vaund das Shopping neu erfinden

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt in Deutschland auch das Unternehmen Brickspaces, das Flächen für temporäre Popup-Stores vermittelt, etwa mit dem Laden Blaenk in Düsseldorf. Wie Vaund stellt Blaenk neben etablierten Marken auch Start-ups aus. Die Nutzung ist dabei jedoch immer zeitlich begrenzt: So soll das Gebäude, in dem Blaenk in Düsseldorf steht, bald einem Neubau weichen.