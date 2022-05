Einzelhandel stark betroffen: Deutschlandweite Störung von Giro- und Kreditkarten-Terminals

Payone und Concardis gaben an, dass sie mit Verifone in Kontakt stünden und an einer Behebung des Problems arbeiteten. Verifone äußerte sich bislang nicht. Anbieter alternativer Zahlungsmethoden – wie beispielsweise per QR-Code – sehen sich durch den Vorfall gestärkt. Wie das Beratungsunternehmen ZIIB mitteilte, funktionieren QR-Systeme ganz ohne Terminal-Hardware. Daher könne man hierdurch Umsatzausfälle vermeiden.



Lesen Sie auch: Kameras an den Decken, Sensoren in den Regalen – kommt nun der große Kassensturz im deutschen Handel?