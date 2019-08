Einzelhandel: SupermarktketteTesco will Tausende Jobs streichen

Welwyn Garden Die Supermarktkette Tesco will 4500 Stellen in Großbritannien streichen. Mit dem Abbau wolle das Unternehmen Abläufe vereinfachen und auf veränderte Kaufgewohnheiten der Kunden reagieren, teilte Tesco am Montag mit. Das Unternehmen werde möglichst vielen betroffenen Mitarbeitern intern neue Stellen vermitteln.