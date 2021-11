Einzelhandel Trotz Corona: Handel erwartet Rekordumsatz im Weihnachtsgeschäft

Als weitere mögliche Negativ-Faktoren wurden von Genth die bei einzelnen Produkten auftretenden Lieferschwierigkeiten sowie die steigende Inflation genannte. Beides seien aber wohl kurzfristige Probleme, die lediglich vorübergehend Bestand haben dürften, so der HDE. Mangel gibt es derzeit beispielsweise bei Halbleitern, die in vielen Produkten zum Einsatz kommen. Der japanische Unterhaltungskonzern Nintendo etwa musste gerade erst wegen des Engpasses an Chips und Elektronikbauteilen sein Produktionsziel für die Switch-Spielekonsole herunterschrauben. Auch die hohe Inflation könnte die Lust der deutschen Verbrauchern am Weihnachtseinkauf dämpfen. Aktuell liegt die Inflationsrate mit 4,5 Prozent so hoch wie seit 1993 nicht mehr, weil vor allem für Energie mehr bezahlt werden muss.