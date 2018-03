Einzelhandel: US-Schmuckkette Claire's ist pleite

Claire's verkauft Schmuck, Accessoires und Taschen in 7500 Läden in 45 Ländern weltweit, darunter auch in Deutschland. Das Unternehmen ist bekannt dafür, dass sich Kunden in den Filialen Ohrlöcher stechen lassen können. Die internationalen Geschäfte des Händlers außerhalb der USA sind nicht Teil des Insolvenzantrags. 2007 war Claire's für 3,1 Milliarden Dollar von Apollo Global Management gekauft worden.