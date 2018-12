Einzelhandel Warum Mobile Payment in Deutschland kaum voran kommt

Es sollte auch hierzulande schon lange fortschrittlicher sein. Alle wollen, keiner macht so recht mit. Daran ändert auch das am Mittwoch vom Elektronikhändler Saturn vorgestellte Programm für Hamburg nichts. In der dortigen Innenstadtfiliale können die Kunden im Vorweihnachtsgeschäft per Smartphone-App bezahlen. Rund 100.000 Produkte dürfen so abkassiert werden, ausgenommen sind Großgeräte wie Waschmaschinen, aber auch Tablets und Smartphones, bei denen die Seriennummer erfasst werden muss. Bis Ende Februar dauert der Versuch. Dass es nicht an mehr Stellen schneller geht, liegt neben der zögerlichen Einführung auf Seiten der Händler, vor allem auch an der Zurückhaltung der Deutschen, die an ihrem Bargeld hängen und Angst vor Datenmissbrauch und Betrug haben.