Einzelhandel: Zurückhaltung der Kunden wächst: Händler erwarten ein Umsatzminus nach Inflation

Aktuellen Daten des HDE-Konsummonitors zufolge hat jeder vierte Verbraucher Angst, nicht mehr mit dem Geld auszukommen. „Die Konsumenten beobachten die Preisveränderungen und passen ihr Einkaufsverhalten an“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. „Oft kaufen sie weniger, in vielen Fällen weichen sie auf günstigere Produkte aus.“ Insgesamt geben 45 Prozent der Bevölkerung an, sich aufgrund der hohen Lebensmittelausgaben in irgendeiner Weise einzuschränken. Genth betonte, dass der Einzelhandel kein Interesse an drastisch steigenden Preisen habe „Der Handel lebt vom privaten Konsum. Dieser leidet massiv unter hohen Verbraucherpreisen und sinkenden Realeinkommen“, sagte Genth.