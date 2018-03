Handelskonzern: Wie der Metro-Chef die Insidervorwürfe abschütteln will

Doch an diesem Freitag in Congress Center in Düsseldorf streift Olaf Koch das nur noch am Rande – ebenso wie die Insidervorwürfe: „Seit 18 Quartalen wächst bei Metro der Umsatz, das gibt es in unserer Branche nicht so oft“, ruft er den Aktionären mit einem gewissen Stolz in der Stimme zu. Im Kern aber gehe es anders als früher nicht mehr um Einkaufsmacht oder schiere Größe, sondern um Relevanz für den Kunden. „Um weiter zu wachsen, müssen wir Mehrwert für unsere Kunden schaffen“, so Koch.