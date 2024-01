Elbtower-Projektgesellschaft Das Insolvenzdomino bei Signa und Galeria geht weiter

Im Dezember traten mit der Signa Prime und der Signa Development die beiden Flaggschiffe der von René Benko gegründeten Gruppe den Gang vor das Insolvenzgericht an. Zur Signa Prime gehören die wichtigsten Immobilien der Gruppe, darunter das KaDeWe in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg, das Oberpollinger in München sowie der im Bau befindliche „Elbtower“ in Hamburg. Die Verfahren über die Hauptgesellschaften Signa Holding, Prime und Development werden in Österreich geführt.