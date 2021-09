Elektroantrieb Binnenschiff mit austauschbaren Batterien startet in den Niederlanden

In den Niederlanden ist erstmals ein Binnenschiff mit austauschbaren Batterien für den Elektroantrieb in Betrieb gegangen. Die „Alphenaar“ startete am Montag ihren Pendeldienst für den Bierbrauer Heineken zwischen der im Binnenland gelegenen Brauerei und dem Hafen Rotterdam, teilte der Batterieentwickler „Zero Emission Services“ mit. Damit das Schiff zum Nachladen nicht lange an der Kaje liegen muss, werden zwei mit Batterien gefüllte Standard-Container an Bord geladen. Mit den mit grünem Strom aufgeladenen Containern kann ein Binnenschiff ungefähr 50 bis 100 Kilometer zurücklegen. Das Projekt wird unter anderem vom niederländischen Wirtschaftsministerium und den Hafenbetrieben Rotterdam unterstützt.