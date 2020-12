Die Holding Ceconomy und die Investmentgesellschaft Convergenta beenden ihren jahrelangen Machtkampf um Europas größte Elektronikhandelskette MediaMarktSaturn. Dazu vereinbarten beide Seiten eine komplexe Transaktion, durch die die Düsseldorfer Holding MediaMarktSaturn vollständig übernimmt und die Familie Kellerhals künftig eine Sperrminorität an Ceconomy kontrolliert, wie Ceconomy am Montag mitteilte. Die Holding einigte sich danach mit der Media-Markt-Gründerfamilie Kellerhals auf die Übernahme der restlichen 21,6 Prozent der Anteile an MediaMarktSaturn. Im Gegenzug bekommt die Kellerhals-Familienholding Convergenta eine Beteiligung von 25,9 Prozent an Ceconomy, Wandelanleihen im Wert von 160 Millionen Euro und 130 Millionen Euron in bar. Ceconomy bezifferte den Wert der Transaktion auf Basis des aktuellen Ceconomy-Aktienkurses auf insgesamt 815 Millionen Euro. Convergenta wolle die Beteiligung bis auf 29,9 Prozent aufstocken. Von der Familienholding war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.