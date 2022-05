Elektronikhändler: Geiz war geil: Media Saturn-Kunden drohen höhere Preise

Von den wirtschaftlichen Folgen des russischen Einmarschs in der Ukraine bleibt die Holding nicht ganz verschont. Ceconomy zog sich zwar bereits 2018 aus Russland zurück und die Märkte in dem Land gingen an das heimische Unternehmen M.Video. Ceconomy erhielt im Gegenzug eine Beteiligung an M.Video, rund 15 Prozent halten die Düsseldorfer an dem Konzern. Den Beteiligungsbuchwert musste Ceconomy nun um 96 Millionen Euro korrigieren.