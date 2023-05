Elektronikhändler Mehr Geschäft in den Filialen: Ceconomy steigert Umsatz

Ceconomy hatte in der Corona-Pandemie trotz eines anziehenden Online-Geschäfts mit seinen mehr als 1000 MediaMarkt- und Saturn-Filialen in Europa durch die Corona-Auflagen Federn gelassen. Danach kämpfte die Holding mit den Folgen der hohen Inflation und steigender Energiepreise, die die Stimmung der Verbraucher dämpfen. Nun strömen aber wieder mehr Kunden in die Filialen - der Umsatz im stationären Geschäft legte im Quartal um elf Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro zu.



