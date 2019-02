 Elektronikkonzern: Gewinnrückgang bei Panasonic

TokioPanasonic hat nach einem Gewinnrückgang im wichtigen Weihnachtsgeschäft seine Jahresprognose an den Nagel gehängt. Im dritten Quartal sei das Betriebsergebnis wegen einer schwächeren Nachfrage nach Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und Föns sowie Ausrüstung für Fabriken in Folge des US-chinesischen Handelsstreits um fast ein Fünftel auf 97,6 Milliarden Yen (umgerechnet 777 Millionen Euro) gefallen, teilte der japanische Elektronikkonzern am Montag mit.