Elektronikmärkte: Media-Saturn baut Reparaturservice um und macht Tech-Repair dicht

Die Media-Saturn-Holding schließt ihr Tochterunternehmen Tec-Repair GmbH, dessen Mitarbeiter in den Elektronikmärkten Media Markt und Saturn in Deutschland Reparaturarbeiten an technischen Geräten erledigt haben. Der Media-Saturn-Mutterkonzern Ceconomy bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der „WirtschaftsWoche“.