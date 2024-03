Elephant Gin & Co. Folgen auf den Gin-Hype jetzt die Ginsolvenzen?

Erst im vergangenen Herbst hatte das Gin-Unternehmerpaar in Wittenburg in Mecklenburg-Vorpommern eine neue Destillerie eröffnet. Das Bundesland förderte den Betrieb laut Presseberichten mit Investitionshilfen und Kreditbürgschaften von mehr als fünf Millionen Euro, mehr als die Hälfte der Gesamtinvestition in Höhe von neun Millionen Euro. „Unser Bundesland ist im Bereich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie seit Jahren ein sehr attraktiver Standort, viele Arbeitsplätze sind entstanden und nun kommt ein weiteres junges Unternehmen dazu, das den Spirit eines Start-ups verbreitet und hoffentlich weitere Gründer motivieren wird, nach MV zu kommen“, sagt Landwirtschaftsminister Till Backhaus zur Eröffnung. Er lobte „dass mit Elephant Gin ein hochwertiges und preisgekröntes Produkt im Land produziert wird, das in mehr als 30 Länder exportiert wird“.