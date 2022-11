Elf Jahre nach der Pleite Schlecker-Insolvenz: Neuer Ärger für Beiersdorf, Procter & Gamble und Henkel

Der Mann am Telefon hielt sich nicht lange mit Höflichkeiten auf: Was denn die Klage solle, die gerade auf seinem Schreibtisch gelandet sei, blaffte der Manager eines früheren Schlecker-Lieferanten Arndt Geiwitz an, den Insolvenzverwalter des Drogeriekonzerns Schlecker. „Hat die Pleite nicht schon genug Schaden angerichtet?“ So erinnerte sich Geiwitz vor einigen Jahren an die Reaktionen auf seine Klagen gegen Hersteller von Röstkaffee, Zucker, Drogerieartikeln, Süßwaren und Waschmittel auf Schadensersatz wegen überteuerter Lieferungen. Sie hatten Produktpreise untereinander abgesprochen und dafür bereits Strafen der Kartellbehörden kassiert.