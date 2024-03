Emma Matratzen Kunden unzufrieden – und nun soll Emma auch noch in den USA vor Gericht

Emmas Problem in den USA: Es gibt auf dem dortigen Möbelmarkt noch eine Emma. Das New Yorker Unternehmen SSTL verkauft Sitzgruppen, Schlafzimmermöbel und mehr unter dem Namen Emma Mason. Emma aus Deutschland schlage Kapital aus der Bekanntheit von Emma Mason in den USA, behauptet das amerikanische Unternehmen in einer im Februar eingereichten Klage vor einem Bundesbezirksgericht in New York. Der Matratzenhersteller von Schmoltzi und Müller nutze die Marke Emma in den USA illegal, „um Konsumenten zu verwirren“.