Ende eines dubiosen Deals Stada kauft Rechte an Sonnenmilch Ladival zurück

Ladival ist neben Grippostad das bekannteste Produkt von Stada und mit einem jährlichen Erlös von rund zwanzig Millionen Euro auch eines der umsatzstärksten. Stada will das Sonnenschutzmittel, das nur in Apotheken verkauft wird, in weiteren europäischen Märkten vertreiben und so seine Strategie vorantreiben, bekannte Stada-Marken zu internationalisieren. Allerdings behält Söhngen vorerst die Verkaufsrechte an Ladival für Südkorea, China und Singapur.