Energiesparen im Handel: Rolltreppen aus, Ladentüren zu, Leuchtreklame abgeschaltet

Auch das Shoppingcenterschwergewicht Unibail-Rodamco-Westfield, zu dessen Reich unter anderem das Centro in Oberhausen gehört, will Energie sparen und setzt auf ein ganzes Bündel an Maßnahmen. So soll die Parkhausbeleuchtung „auf das notwendige Maß reduziert“ werden, ebenso wie die allgemeine Center Beleuchtung – „insbesondere während der Schließzeiten“. Zudem sollen Lüftung, Heizung und Kühlung der Einkaufscenter nicht mehr automatisch gesteuert werden, sondern manuell und in Abhängigkeit von der Außentemperatur.