Energydrink Prime Die Skandaldose der Skandalnudel

Denn Prime ist stark. Zu stark für Jugendliche, glauben Politiker. 200 Milligramm Koffein beinhaltet eine Dose – sechs Mal so viel wie eine Cola Light, fast doppelt so viel wie ein Red Bull. Für Erwachsene kein Problem. Für sie liegt der ärztlich empfohlene Höchstwert an täglichem Koffeinkonsum bei rund 400 Milligramm. Doch für Kinder und Jugendliche sieht das anders aus. Unter-12-Jährige sollten demnach überhaupt kein Koffein zu sich nehmen, Unter-18-Jährige maximal 100 Milligramm am Tag – also eine halbe Dose Prime.