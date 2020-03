Engpässe durch Corona Händler, Spediteure und Landwirte unter Druck

Jocher sagt: „Durch die Kontrollen kommt es in Europa zu Wartezeiten an den Grenzen von einem bis zwei Tagen.“ Fahrer, die von Italien nach Deutschland wollten, müssten sich verpflichten, in Österreich nicht zu stoppen. Wer in diesen Zeiten Frachtraum bekommen wolle, müsse flexibel reagieren, teilweise auch auf andere europäische Flughäfen ausweichen. Denn es gibt insgesamt weniger Flüge. Passagierflüge, die auch Gepäckraum Fracht mitnehmen, sind kaum noch unterwegs. Für Importe aus China sei die Bahn eine Alternative, sagt der Logistiker. Von Shanghai bis Duisburg oder Hamburg dauert das 16 bis 18 Tage.



In den vergangenen Wochen fehlten in Europa auch Container. Denn in der Phase, in der in China die Wirtschaft heruntergefahren wurde, waren viele Container in chinesischen Häfen blockiert. Dadurch kam der Container-Kreislauf zwischen China und Europa ins Stocken.