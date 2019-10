„Entsorgung oftmals alternativlos“ Rund 20 Millionen Retour-Artikel landeten in Deutschland 2018 im Müll

Entsprechende Angebote im Kleinen gibt es bereits. Etwa den Verein Innatura – gegründet 2011. „Deutschlands erste Plattform, die fabrikneue Sachspenden bedarfsgerecht an gemeinnützige Organisationen vermittelt“ heißt es auf der Homepage. Das Prinzip: Soziale Einrichtungen können aus einem Onlinekatalog aus den verschiedenen gespendeten Produkten wählen. Sie zahlen fünf bis 20 Prozent des Neupreises als Vermittlungsgebühr und verwenden die Ware für den eigenen Betrieb oder geben sie kostenlos an Bedürftige weiter. Der Ansatz funktioniert, allerdings sehen sich die Initiatoren Unsicherheiten bei den Unternehmen gegenüber – etwa aus steuerlichen Gründen.



Neben strukturierten und einfach zugänglichen Spendenmöglichkeiten für die Online-Händler müsse aber auch die Entsorgung teurer werden, fordert die Bamberger Forschungsgruppe. Nur so könne der „Fehlanreiz“ beseitigt werden. Der Marktführer Amazon reagierte schon: Seit September kostet die Entsorgung nach Angaben des Unternehmens statt 10 Cent mindestens 25 Cent – genauso viel wie der Rückversand.