Eröffnet Edeka den nächsten Preiskampf? Dem Handel drohen heiße Weihnachten

Edeka kann auf der Kundenseite nicht so einfach am Umsatz schrauben, will aber trotzdem weiterwachsen. „Edeka bleibt nur die Möglichkeit, auf der Vertriebsseite Kosten einzusparen. In diesem Fall durch niedrigere Einkaufspreise“, sagt Handelsexperte Fassnacht. „Diese will Edeka nun erneut mithilfe einer ziemlich rigorosen Verhandlungsweise durchsetzen und vertraut dabei auf die eigene Macht.“