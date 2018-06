Erotik-Händler: Beate Uhse startet als „be you“ neu

Die Firma werde unter dem Namen be you als GmbH weitergeführt und umfasse den Einzelhandel und das Online-Geschäft, die Marken „Beate Uhse“ und „Adam & Eve“ in Frankreich sowie die Tochter „Pabo“ in den Niederlanden. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Michael Specht übernehme die Geschäftsführung der GmbH.