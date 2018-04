Erotik-Konzern: Beate Uhse ist bereit für den Neustart

DüsseldorfAm vergangenen Mittwoch verabschiedeten die Gläubiger von Beate Uhse den Insolvenzplan. Jetzt geht der Flensburger Erotik-Konzern noch einmal mit Details an die Öffentlichkeit. In einer Ad-hoc-Mitteilung bestätigte die Beate Uhse AG, dass der Investor Robus Capital die werthaltigen Teile des seit Jahren dahinsiechenden Unternehmens übernehmen wird und unter neuen Vorzeichen fortführen will.