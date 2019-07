Erotikhändler Beate-Uhse-Gruppe erneut insolvent

Der Erotikhändler Beate Uhse ist erneut insolvent. Die Muttergesellschaft be you GmbH sowie die drei Tochterunternehmen Beate Uhse Einzelhandels GmbH, Versa Distanzhandel und Beate Uhse Fun Center haben bereits am Mittwoch beim zuständigen Amtsgericht Flensburg Insolvenz angemeldet, berichtet die WirtschaftsWoche. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter der vier Gesellschaften wurde der Jurist Sven-Holger Undritz, Partner der Wirtschaftskanzlei White&Case, bestellt. „Wir sind dabei uns einen Überblick zu verschaffen und arbeiten an einer Lösung für die Filialen“, sagte Undritz dem Magazin. Zunächst gehe es aber darum die Bezahlung der insgesamt rund 70 Mitarbeiter über das Insolvenzgeld zu organisieren, so Undritz. Seit geraumer Zeit sollen die Lohn- und Gehaltszahlungen an die Beschäftigten ausstehen.