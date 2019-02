Erpressung gegen Unternehmer So funktioniert der Trick mit den Nacktfotos

Doch auch wenn Täter es nicht schaffen, an peinliche Bilder heranzukommen, können Erpressungsszenarien mit Bildmaterial geschaffen werden. „In letzter Zeit sind wir immer öfter mit sogenannten Deep Fakes konfrontiert“, sagt Hülsbeck. Deep Fakes sind etwa Videos, in denen das Gesicht des Opfers hineinmontiert wird. Solche Videos würden sich mittlerweile ohne vertiefte IT-Kenntnisse mit einfachen Apps erstellen lassen. Die Ergebnisse seien laut Hülsbeck verblüffend: „Man kann kaum noch erkennen, was wirklich und was gefälscht ist.“