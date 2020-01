Esprit, Tom Tailor, Gerry Weber & Co. 2020 wird für deutsche Modefirmen zum Härtetest

Wolfgang Joop hat Bronchitis. Aus diesem Grund konnte der Designer nicht dabei sein in der Gesprächsrunde im Hotel Zoo am Kurfürstendamm, zu dem die Unternehmensberatung McKinsey eingeladen hatte. Zum Auftakt der Fashion Week wäre Joop dabei schon deshalb ein guter Gesprächspartner gewesen, weil er mit seiner jüngsten Ankündigung, seine Modemarke „Looks by Wolfgang Joop“ dieser Tage neu zu lancieren, Aufbruch symbolisiert.