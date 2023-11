Essenslieferant: EU-Wettbewerbshüter durchsuchen erneut Büros von Delivery Hero

Die EU-Wettbewerbshüter haben erneut Büros von Delivery Hero durchsucht. Das Unternehmen könne bestätigen, dass es in Büros in Berlin und Barcelona zu Überprüfungen durch die EU-Kommission gekommen sei, teilte Delivery Hero am Dienstag mit. Delivery Hero wolle mit der EU-Kommission kooperieren. Auch die spanische Tochter Glovo bestätigte, von den EU-Beamten aufgesucht worden zu sein.