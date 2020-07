Essenslieferdienst Delivery Hero will sich bis zu 1,5 Milliarden frisches Kapital holen

Mit dem geplanten Bruttoerlös will sich der in der Coronakrise boomende MDax-Konzern die Möglichkeit verschaffen, attraktive Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen zu können, wie es am Dienstagabend in Berlin hieß. Angeboten werden die Papiere nur institutionellen Investoren. Die Wandelschuldverschreibungen mit Laufzeiten bis 2025 und 2028 sind in neue oder bestehende Aktien wandelbar.