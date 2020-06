Essenslieferdienst Gewinnschwelle bei Delivery Hero noch nicht in Sicht

Delivery Hero betreibt in mehr als 40 Ländern Bestellplattformen für Essen lokaler Anbieter und beschäftigt 22.000 Mitarbeiter, davon rund 1000 in Berlin. Sein Deutschlandgeschäft mit Marken wie Foodora, Lieferheld oder Pizza.de hat der Konzern im vergangenen Jahr an den niederländischen Konkurrenten Takeaway verkauft.