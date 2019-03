Ethiopian-Absturz: US-Luftfahrtbehörde kündigt Handlungsempfehlung zur Boeing-737-Max-Reihe an

An der Börse lösten die Nachrichten einen Kursrutsch bei Boeing aus. Zum Handelsstart in New York war die Aktie zeitweise um knapp 13,5 Prozent gefallen. Das bedeutete laut der Nachrichtenagentur Bloomberg den größten Tagesverlust im Handelsverlauf seit den Terroranschlägen in New York am 11. September 2001.