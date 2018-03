EU-Gutachter: Deutscher „Glen“-Whisky könnte Verbraucher irreführen

LuxemburgDie Bezeichnung „Glen“ für deutschen Whisky könnte nach Ansicht eines EU-Gutachters irreführend sein. Entscheidend sei, ob der durchschnittliche Verbraucher bei dem Begriff automatisch an „Scotch Whisky“ denke, teilte der zuständige Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg mit. In diesem Fall wäre die Bezeichnung „Glen“ unzulässig. Dies müsse jedoch das Landgericht Hamburg klären (Rechtssache: C-44/17).