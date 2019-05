EU-Kommission: Razzien bei zwei französischen Einzelhändlern wegen Kartellverdacht

Zuletzt setzte auch Amazon verstärkt auf Casino. Der US-Onlinehändler plant Paket-Abholstationen in rund 1000 Casino-Märkten und will mehr Produkte des Supermarktbetreibers über seine Plattform verkaufen. Die Preisschlacht unter Supermärkten und die drohende Konkurrenz durch Amazon ließ die Einzelhändler in Frankreich in Einkaufsbündnissen stärker zusammenrücken.