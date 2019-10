EU-Kommission untersucht Einkaufsallianzen : Lebensmittelriesen könnten Vorteil gegenüber Supermärkten bekommen

Einkaufsallianzen müssen bei den nationalen Kartellämtern angemeldet werden. Sie sind nicht auf den Handel beschränkt. In Deutschland etwa hat das Bundeskartellamt 2012 erlaubt, dass Siemens, Lufthansa, E.On, Bosch, Henkel und Evonik gemeinsam Büromaterial, Arbeitskleidung und Werkzeug beschaffen dürfen. Anfang November bittet die EU-Kommission Unternehmen zu einer Konferenz nach Brüssel, um ihr weiteres Vorgehen darzulegen. Zuständig für das Thema soll der künftige polnische Agrarkommissar Janusz Wojciechowski sein.



Sie lesen eine Exklusivmeldung aus der aktuellen WirtschaftsWoche. Mit dem WiWo-Digitalpass erhalten Sie die Ausgabe bereits am Donnerstagabend in der App oder als eMagazin. Alle Abo-Varianten finden Sie auf unserer Info-Seite.