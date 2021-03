EU-Urteil Beschweren hilft: So bremst Lego die Konkurrenz aus

Seit 2010 durften auch andere Firmen Produkte mit den gleichen Bausteingrößen verkaufen. Und das nutzten sie. Die Bausteine der Konkurrenz lassen sich kaum von den Lego-Steinen unterscheiden. Hersteller greifen an der Stelle an, an der Lego verwundbar ist: Ihre Steine sind günstiger. Es werden deutlich mehr Bauteile für Sets zu einem günstigeren Preis verwendet. Das mag daran liegen, dass chinesische Hersteller wie Xingbao ihre Steine günstiger produzieren. So kostet zum Beispiel die Feuerwehrstation von dem chinesischen Hersteller Xingbao knapp 39 Euro und die von Lego bis zu 290 Euro, obwohl die günstigere Wache 1250 Bausteine enthält, während Lego nur 950 beilegt. Die Konkurrenz kommt aber nicht nur aus China. Auch deutsche Firmen wie Open Brick Source rückten in den vergangenen Jahren immer näher an das Lego-Niveau. Und gehen sogar darüber hinaus.