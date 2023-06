Europas größter Fahrradproduzent Das Portugal-Rätsel des deutschen Fahrrad-Booms

Wer dem Gründer Andreas Weinzierl und seinem Unternehmen „Sushi Bikes“ auf Instagram folgt, und dort schon vor Wochen die Fotos aus Lissabon gesehen hat, dürfte über die neue Ankündigung nicht überrascht gewesen sein: Auch das Münchner E-Bike-Start-up „Sushi Bikes“ lässt seine Elektro-Fahrräder nicht länger in Taiwan und China produzieren, sondern in Portugal. Einen „Blick hinter die Kulissen“ der neuen Produktion präsentiert Weinzierl in einem Youtube-Video, pünktlich am Vorabend der Eurobike am Dienstagabend.