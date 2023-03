Europas größter Küchenhersteller Was Nobilia mitten in der Krise einen Boom beschert

In Punkto Nachhaltigkeit hat die Firma, die im ostwestfälischen Verl sitzt und weitere Standorte in Gütersloh und Saarlouis betreibt, tatsächlich einen Vorteil: 80 Prozent der Lieferanten befinden sich in Deutschland, davon sei wiederum die Hälfte in einem Umkreis von nicht einmal 50 Kilometer entfernt von Nobilia ansässig, betont Bopf. Praktischer Nebeneffekt: Die Lieferkettenprobleme, unter denen viele andere Unternehmen im vergangenen Jahr litten, gingen an Nobilia weitestgehend vorüber. „Außerdem halten wir traditionell Sicherheitsbestände von allen Teilen, die wir im vergangenen Jahr noch mal erhöht haben“, sagt der Nobilia-Chef.