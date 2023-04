Europas größter Modehändler Ehemaliger Netflix-Manager wird Aufsichtsratschef bei Zalando

Der ehemalige Netflix-Marketing-Chef Kelly Bennett soll neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats beim Online-Modehändler Zalando werden. Der 51-Jährige soll dort nach der Hauptversammlung am 24. Mai Cristina Stenbeck ablösen, die ihr Amt nach vier Jahren niederlegt, wie Zalando am Dienstag in der Einladung zu dem Aktionärstreffen mitteilte.