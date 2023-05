European Payment Report 2023 In diesen Branchen werden Rechnungen erst nach zwei Monaten gezahlt – wenn’s gut läuft

Damit steigt zugleich der Bedarf an Inkassospezialisten, zumal viele Unternehmen ihre eigenen Abteilungen für das Forderungsmanagement in den vergangenen Jahren abgebaut haben. „Jetzt, wo die Ausfallraten steigen, kann das ohne externe Unterstützung schnell zum Problem werden“, sagt Knothe. Entsprechend stark ziehe das Geschäft von Intrum momentan an: „Wir hatten ein sehr gutes erstes Quartal in Deutschland.“ Vor allem aus der Energiewirtschaft kämen momentan viele Anfragen nach Unterstützung beim Forderungsmanagement. Angesicht der gestiegenen Energiepreise ist das auch kaum verwunderlich. Insbesondere hohe Nachzahlungen für Strom und Gas belasten derzeit die Verbraucher.



Lesen Sie auch: In der Bau- und Immobilienwirtschaft, im Einzelhandel und in der Pflege häufen sich die Krisen- und Insolvenzfälle.