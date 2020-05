Ex-Geschäftsführerin Galeria Karstadt Kaufhof: Claudia Reinery ist zurück

Das Unternehmen habe „während der Zeit der Komplettschließung mehr als eine halbe Milliarde Euro verloren“, heißt es in einem Mitarbeiterschreiben. „Die Umsätze der letzten acht Wochen, darunter das wichtige Ostergeschäft, fehlen und dieser Rückstand ist auch nicht aufzuholen. Insgesamt dürfte sich der Umsatzverlust auf bis zu eine Milliarde Euro erhöhen.“



Zuletzt war auch über den Verbleib von Konzernchef Stephan Fanderl an der Unternehmensspitze spekuliert worden.



Mehr zum Thema

In der Schutzschirm-Insolvenz will sich Galeria Karstadt Kaufhof von Altlasten trennen. Standorte müssen schließen, viele Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Doch Schuld an der Misere des Warenhauskonzerns ist nicht allein Corona – die Probleme liegen tiefer.