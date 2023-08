Ex-Hertha-Investor Lars Windhorst hat Ärger mit der Dessous-Firma La Perla

Das angeblich zugesagte Geld sei dann letztlich auch nicht gekommen. „Der Tennor-Fonds hat die Verpflichtungen, die er auf der von der Region Emilia-Romagna einberufenen Sitzung vom 4. Mai 2023 in Bezug auf die Übertragung von Finanzmitteln an die La Perla-Gruppe eingegangen ist, nicht eingehalten, was zu einer schweren finanziellen Krise der Gruppe geführt hat“, kritisiert Vincenzo Colla, Regionalrat für wirtschaftliche Entwicklung in der Region Emilia-Romagna. La Perla sei eine „historische Marke“. „Das Fehlen eines angemessenen Industrieprojekts gefährdet ernsthaft die Beschäftigung und die Marktaussichten. Für uns ist das inakzeptabel“, so Colla gegenüber der WirtschaftsWoche.