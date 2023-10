Ex-Puma-CEO Franz Koch „Ich habe bei allen Wechseln nie an mir gezweifelt“

Danach packt erst mal sein Surfboard in den Bus und fährt mit Frau und dem kleinen Sohn quer durch Europa, wochenlang. „Ich musste das erst mal verarbeiten“, sagt er. „Danach bin ganz bewusst neue Wege gegangen.“ Surfen, ausbrechen, das macht er immer wieder – wie damals in Australien als er zehn Monate in Sydney war. Nach dem BWL-Studium in Hamburg hatte er 2001 in Sydney eine WG in einem Haus direkt am Strand. Oft stand er um 6 Uhr auf, ging zwei Stunden aufs Wasser, dann an den Schreibtisch. Nachmittags trainierte er Hockeymannschaften, abends besuchte er Kurse an der Uni. „Ich war so frei“, sagte er damals über die Zeit. „Es war ein Abenteuer am anderen Ende der Welt.“ Er kaufte sich für 4000 Dollar einen alten VW- Bus, fuhr die Ostküste hoch, ohne Ziel, von Strand zu Strand. „Ich ließ mich einfach treiben.“