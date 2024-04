Exklusives Ranking Der Kundenservice wird immer schlechter – das sind die positiven Ausreißer

Die Digitalisierung ist dabei ein zwiespältiger Trend. Einerseits bietet sie viele Möglichkeiten für innovative Arten des Kundenservice. Zugleich wird sie aber gern genutzt, um die Kosten für den Service zu drücken. Oliver Esch, Leiter des Kundenservice bei Fielmann, kennt diesen Vorwurf. Er bestätigt, dass auch seine Arbeit immer digitaler wird. Das aber nutze den Kunden, die „jeden Schritt ihres Einkaufs bei uns entweder online oder offline in einer unserer Niederlassungen absolvieren“, so Esch. Das Ranking gibt ihm recht, Fielmann schneidet hier besonders gut ab.

Bei BSH Hausgeräte können Kunden ihr Anliegen in einer App zunehmend selbstständig bearbeiten. Die App speichert Daten über das Gerät, lädt neue Updates und kann Fehlermeldungen analysieren. „Wir können viel individueller mit dem Kunden arbeiten, weil wir viele Dinge wissen, die man am Telefon gar nicht aufnehmen kann“, sagt Döge. Trotzdem werde so bald nicht alles digital laufen: „Wir lassen auch alle anderen Kanäle offen, auch das Telefon.“